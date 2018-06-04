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04.06.2018  17:29   

Плюс миллиард: харьковчане увеличили выплату налогов

За январь-май 2018 года в местные бюджеты поступило 5 миллиардов 617 миллионов гривен.


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Как отметили в Главном управлении фискальной службы в Харьковской области, указанная сумма на 1 193,4 млн грн больше прошлогоднего показателя.

Основным источником поступления в местный бюджет является налог на доходы физических лиц. За январь-май текущего года фактически поступило 3 227,1 млн грн этого налога. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечен прирост на 26,1% или на 668,7 млн гривен.

Кроме того, в местный бюджет поступило единого налога – 1 058,7 млн грн (увеличение с аналогичным периодом прошлого года – на 216,7 млн грн), платы за землю – 582,0 млн грн (на 24,8 млн грн), акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 131,4 млн грн.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налоги, гфс, харьков
 
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