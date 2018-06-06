06.06.2018 17:30

В мае харьковчане потратили 18 миллионов долларов на новые авто

В прошлом месяце в Харькове и области купили 556 новых легковушек, на каждую из которых в среднем тратили 32 тысяч долларов США.



// bigmir)net

Суммарная стоимость зарегистрированных автомобилей в регионе в прошлом месяце составила 18 миллионов долларов США без стоимости дополнительного оборудования.

46% автомобилей, которые купили в Харькове авто входит в ценовой диапазон от 17 до 35 тысяч долларов США. Еще 29% – дешевле 17 тысяч. Средняя цена автомобиля в регионе в апреле составила 32 тысяч долларов США.



Чаще всего покупали автомобили японской марки Toyota. В регионе зарегистрировали 77 машин этого бренда, а сумма покупок составила почти 3 миллиона долларов. Также харьковчане часто покупали Renault и Nissan. Среди моделей бестселлером продаж стал кроссовер Mazda CX-5 – 24 проданных авто на сумму более 800 тысяч долларов.



В общем, в мае украинцы потратили более 200 миллионов долларов на новые автомобили. Количество проданных авто в мае составила более 6,6 тысяч. Среди них были как премиальные машины, так и российские ВАЗ и УАЗ.



Напомним, в апреле харьковчане купили 502 новых автомобиля на сумму более 16 миллионов долларов США. Это был второй показатель среди всех регионов. Тогда больше авто купили только в Киеве.