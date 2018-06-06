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06.06.2018  17:30   

В мае харьковчане потратили 18 миллионов долларов на новые авто

В прошлом месяце в Харькове и области купили 556 новых легковушек, на каждую из которых в среднем тратили 32 тысяч долларов США.


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Суммарная стоимость зарегистрированных автомобилей в регионе в прошлом месяце составила 18 миллионов долларов США без стоимости дополнительного оборудования.

46% автомобилей, которые купили в Харькове авто входит в ценовой диапазон от 17 до 35 тысяч долларов США. Еще 29% – дешевле 17 тысяч. Средняя цена автомобиля в регионе в апреле составила 32 тысяч долларов США.

Чаще всего покупали автомобили японской марки Toyota. В регионе зарегистрировали 77 машин этого бренда, а сумма покупок составила почти 3 миллиона долларов. Также харьковчане часто покупали Renault и Nissan. Среди моделей бестселлером продаж стал кроссовер Mazda CX-5 – 24 проданных авто на сумму более 800 тысяч долларов.
 
В общем, в мае украинцы потратили более 200 миллионов долларов на новые автомобили. Количество проданных авто в мае составила более 6,6 тысяч. Среди них были как премиальные машины, так и российские ВАЗ и УАЗ.

Напомним, в апреле харьковчане купили 502 новых автомобиля на сумму более 16 миллионов долларов США. Это был второй показатель среди всех регионов. Тогда больше авто купили только в Киеве.

Источник:   RST.ua
 Тэги:  автомобиль, харьков
 
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