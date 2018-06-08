Прошла телефонная конференция «Moody's» с представителями Харьковского горсовета

Телефонная конференция по вопросу присвоения кредитного рейтинга городу Харькову состоялась 8 июня с участием представителей Международного рейтингового агентства «Moody's» (США) и структурных подразделений Харьковского городского совета.
Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, во время конференции обсуждался широкий круг вопросов, связанных с социально-экономическим развитием Харькова, бюджетной и долговой политикой, финансовым положением крупных коммунальных предприятий города и положением дел в коммунальной сфере по результатам работы в 2017 году.
«Главной целью встречи являлось обновление международной рейтинговой оценки, которая позволит подтвердить получение доверия как внутренних, так и внешних инвесторов, а также улучшить инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность города. В условиях, когда международные рынки капитала более чем когда-либо зависят от кредитных рейтингов, рейтинги агентства по шкале «Moody's» дают соответствующие преимущества и открывают новые возможности для эмитентов, обеспечивают более свободный и стабильный доступ к рынкам капитала, снижают стоимость заимствования и повышают ликвидность долговых обязательств», - отметили в департаменте.
Напомним, рейтинги Харькова по-прежнему сдерживаются рейтингами Украины, поскольку рейтинг города не может быть выше рейтинга страны. На сегодняшний день кредитный рейтинг города Харькова находится на уровне «Caa2».
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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