08.06.2018 18:59

Прошла телефонная конференция «Moody's» с представителями Харьковского горсовета

Телефонная конференция по вопросу присвоения кредитного рейтинга городу Харькову состоялась 8 июня с участием представителей Международного рейтингового агентства «Moody's» (США) и структурных подразделений Харьковского городского совета.



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Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, во время конференции обсуждался широкий круг вопросов, связанных с социально-экономическим развитием Харькова, бюджетной и долговой политикой, финансовым положением крупных коммунальных предприятий города и положением дел в коммунальной сфере по результатам работы в 2017 году.

«Главной целью встречи являлось обновление международной рейтинговой оценки, которая позволит подтвердить получение доверия как внутренних, так и внешних инвесторов, а также улучшить инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность города. В условиях, когда международные рынки капитала более чем когда-либо зависят от кредитных рейтингов, рейтинги агентства по шкале «Moody's» дают соответствующие преимущества и открывают новые возможности для эмитентов, обеспечивают более свободный и стабильный доступ к рынкам капитала, снижают стоимость заимствования и повышают ликвидность долговых обязательств», - отметили в департаменте.



Напомним, рейтинги Харькова по-прежнему сдерживаются рейтингами Украины, поскольку рейтинг города не может быть выше рейтинга страны. На сегодняшний день кредитный рейтинг города Харькова находится на уровне «Caa2».