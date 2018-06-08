Харьковская таможня заработала в гоСбюджет 4,6 миллиарда гривен

С начала года Харьковской таможней ГФС перечислено в Государственный бюджет Украины таможенных платежей на сумму более 4,6 млрд гривен.
В частности, в мае текущего года таможней перечислено в Госбюджет Украины 994,4 миллиона гривен, выполнения индикативного показателя составляет 100,4%.
В общий фонд перечислено 985,1 млн грн, выполнение составляет 100,3%.
В специальный фонд перечислено 9,2 млн грн, исполнение – 108,7%.
В разрезе основных бюджетообразующих налогов в Государственный бюджет Украины таможней перечислено:
– акцизного налога – 3,5 млн грн, выполнение 166,7%;
– платы за таможенное оформление – 0,3 млн грн, выполнение 90,9%;
– единого сбора – 3,9 млн грн, выполнение 116,3%;
– НДС – 887,2 млн грн, выполнение 100,1%.
– вывозной пошлины – 0,5 млн грн, выполнение 46,7%;
– ввозной пошлины – 9,8 млн грн, выполнение 100,2%;
В Харьковской таможне ГФС отмечают, что по сравнению с маем 2017-го поступления таможенных платежей увеличились на 113,8 млн грн или на 12,9%.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
влажн.:
давл.:
ветер: