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08.06.2018  19:29   

Харьковская таможня заработала в гоСбюджет 4,6 миллиарда гривен

С начала года Харьковской таможней ГФС перечислено в Государственный бюджет Украины таможенных платежей на сумму более 4,6 млрд гривен.


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В частности, в мае текущего года таможней перечислено в Госбюджет Украины 994,4 миллиона гривен, выполнения индикативного показателя составляет 100,4%.

В общий фонд перечислено 985,1 млн грн, выполнение составляет 100,3%.

В специальный фонд перечислено 9,2 млн грн, исполнение – 108,7%.

В разрезе основных бюджетообразующих налогов в Государственный бюджет Украины таможней перечислено:

– акцизного налога – 3,5 млн грн, выполнение 166,7%;

– платы за таможенное оформление – 0,3 млн грн, выполнение 90,9%;

– единого сбора – 3,9 млн грн, выполнение 116,3%;

– НДС – 887,2 млн грн, выполнение 100,1%.

– вывозной пошлины – 0,5 млн грн, выполнение 46,7%;

– ввозной пошлины – 9,8 млн грн, выполнение 100,2%;

В Харьковской таможне ГФС отмечают, что по сравнению с маем 2017-го поступления таможенных платежей увеличились на 113,8 млн грн или на 12,9%.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  таможня, налоги, гфс, харьков
 
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