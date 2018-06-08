08.06.2018 19:29

Харьковская таможня заработала в гоСбюджет 4,6 миллиарда гривен

С начала года Харьковской таможней ГФС перечислено в Государственный бюджет Украины таможенных платежей на сумму более 4,6 млрд гривен.



// Facebook

В частности, в мае текущего года таможней перечислено в Госбюджет Украины 994,4 миллиона гривен, выполнения индикативного показателя составляет 100,4%.



В общий фонд перечислено 985,1 млн грн, выполнение составляет 100,3%.



В специальный фонд перечислено 9,2 млн грн, исполнение – 108,7%.



В разрезе основных бюджетообразующих налогов в Государственный бюджет Украины таможней перечислено:



– акцизного налога – 3,5 млн грн, выполнение 166,7%;



– платы за таможенное оформление – 0,3 млн грн, выполнение 90,9%;



– единого сбора – 3,9 млн грн, выполнение 116,3%;



– НДС – 887,2 млн грн, выполнение 100,1%.



– вывозной пошлины – 0,5 млн грн, выполнение 46,7%;



– ввозной пошлины – 9,8 млн грн, выполнение 100,2%;



В Харьковской таможне ГФС отмечают, что по сравнению с маем 2017-го поступления таможенных платежей увеличились на 113,8 млн грн или на 12,9%.