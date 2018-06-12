12.06.2018 16:01

В харьковской таможне рассказали об объемах грузооборота

С начала года Харьковской таможней ГФС пропущено 14,5 миллионов тонн грузов, 895 тысяч транспортных средств и почти 2 миллиона граждан.



// Facebook

В фискальной службе информируют об основных бюджетообразующих товарах с начала текущего года в разрезе товарных групп:



– котлы, машины, оборудование и механические устройства, их части – уплачено налогов – 545,9 млн грн;



– пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – уплачено налогов – 449,6 млн грн;



– масло моторное, уголь каменный – уплачено налогов – 409 млн грн;



– минеральные удобрения – уплачено налогов – 401 млн грн;



– табак и промышленные заменители табака – уплачено налогов – 354,1 млн грн