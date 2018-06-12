В харьковской таможне рассказали об объемах грузооборота

С начала года Харьковской таможней ГФС пропущено 14,5 миллионов тонн грузов, 895 тысяч транспортных средств и почти 2 миллиона граждан.
В фискальной службе информируют об основных бюджетообразующих товарах с начала текущего года в разрезе товарных групп:
– котлы, машины, оборудование и механические устройства, их части – уплачено налогов – 545,9 млн грн;
– пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – уплачено налогов – 449,6 млн грн;
– масло моторное, уголь каменный – уплачено налогов – 409 млн грн;
– минеральные удобрения – уплачено налогов – 401 млн грн;
– табак и промышленные заменители табака – уплачено налогов – 354,1 млн грн
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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давл.:
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