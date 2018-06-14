Бюджет пополнился за счет налоговых долгов харьковчан

В течение пяти месяцев текущего года по результатам погашения налогового долга Сводный бюджет Украины получил более 120 миллионов гривен.
В Главном управлении ГФС области рассказали о мерах, принимаемых специалистами управления для погашения долга.
В частности, к неплательщикам налогов применяются такие меры, как опись имущества в налоговый залог, инициирования вопроса запрета выезда за границу, подготовка материалов в суд.
Так, за 5 месяцев текущего года от реализации имущества должников, взыскание с банковских счетов, изъятие наличных денег из касс должников и банкротов в бюджет обеспечено почти 40,0 млн грн.
Работа в данном направлении продолжается.
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