14.06.2018 14:01

Бюджет пополнился за счет налоговых долгов харьковчан

В течение пяти месяцев текущего года по результатам погашения налогового долга Сводный бюджет Украины получил более 120 миллионов гривен.



// ГФС

В Главном управлении ГФС области рассказали о мерах, принимаемых специалистами управления для погашения долга.

В частности, к неплательщикам налогов применяются такие меры, как опись имущества в налоговый залог, инициирования вопроса запрета выезда за границу, подготовка материалов в суд.



Так, за 5 месяцев текущего года от реализации имущества должников, взыскание с банковских счетов, изъятие наличных денег из касс должников и банкротов в бюджет обеспечено почти 40,0 млн грн.



Работа в данном направлении продолжается.