Налоговые юристы Харьковщины отсудили в бюджет государства более 9 миллионов гривен

В юридическом подразделении Главного управления фискальной службы проинформировали о состоянии рассмотрения дел в судах.
Так, в январе-мае 2018 года в пользу органов ГФС Харьковского региона принято 392 судебных решения на сумму 1 546,2 млн грн, что составляет 55% от количества и 80% от суммы рассмотренных судами дел.
По результатам рассмотрения судебных дел с участием органов ГФС в пользу государства с начала 2018 года в бюджет поступило более 9 млн грн.
Такие показатели в абсолютных цифрах одни из лучших среди аналогичных подразделений других ГФС, отметили в Главном управлении области.
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