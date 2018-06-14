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14.06.2018  15:04   

Налоговые юристы Харьковщины отсудили в бюджет государства более 9 миллионов гривен

В юридическом подразделении Главного управления фискальной службы проинформировали о состоянии рассмотрения дел в судах.


// ГФС

Так, в январе-мае 2018 года в пользу органов ГФС Харьковского региона принято 392 судебных решения на сумму 1 546,2 млн грн, что составляет 55% от количества и 80% от суммы рассмотренных судами дел.

По результатам рассмотрения судебных дел с участием органов ГФС в пользу государства с начала 2018 года в бюджет поступило более 9 млн грн.

Такие показатели в абсолютных цифрах одни из лучших среди аналогичных подразделений других ГФС, отметили в Главном управлении области.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налоги, гфс, харьков
 
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