Харьковчане стали перечислять больше НДС

Жителями Харьковщины в Государственный бюджет перечислено более 1,9 млрд грн налога на добавленную стоимость
По результатам января-мая 2018 года по Харьковской области прослеживается положительная динамика в части увеличения уровня декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области.
Так, за указанный период обеспечен сбор налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет в сумме 1 943,7 млн грн, что на 371,2 млн грн или 23,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время прослеживается положительная динамика роста экономики региона. Так, по результатам декларирования января-мая текущего года наблюдается увеличение объемов реализации плательщиками НДС на 20,3 млрд грн и начислений к уплате в бюджет на 351,5 млн грн, или 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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