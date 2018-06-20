20.06.2018 15:04

Харьковчане увеличили выплаты на поддержку армии

За пять месяцев текущего года от Харьковщины в бюджет поступило 351,2 миллиона гривен военного сбора.



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В Главном управлении фискальной службы области отметили, что в сравнении с прошлогодним периодом поступления военного сбора выросли на 54,8 млн грн.



Также в фискальном ведомстве отмечают положительную динамику поступлений «налога на поддержку армии» от представителей всех сфер экономики региона.

Если в январе 2018 года поступило 59,8 млн грн, то поступления весенних месяцев превысили 70 миллионов. В частности, в мае поступило 74,0 млн гривен. ПО сравнению с прошлым годом, рост сбора вырос на 11,8 млн гривен.