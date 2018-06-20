Харьковчане увеличили выплаты на поддержку армии

За пять месяцев текущего года от Харьковщины в бюджет поступило 351,2 миллиона гривен военного сбора.
В Главном управлении фискальной службы области отметили, что в сравнении с прошлогодним периодом поступления военного сбора выросли на 54,8 млн грн.
Также в фискальном ведомстве отмечают положительную динамику поступлений «налога на поддержку армии» от представителей всех сфер экономики региона.
Если в январе 2018 года поступило 59,8 млн грн, то поступления весенних месяцев превысили 70 миллионов. В частности, в мае поступило 74,0 млн гривен. ПО сравнению с прошлым годом, рост сбора вырос на 11,8 млн гривен.
Звезды советуют как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
Среда будет облачной, прояснится только к вечеру. Дневной максимум – 32 градуса тепла.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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