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21.06.2018  15:30   

Харьковчане перевыполнили план по выплатам на соцстрах

С начала года плательщики региона уплатили 4 793,6 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.


// Минфин

Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 842,3 млн грн, индикативный показатель ГФС Украины выполнен на 108,9%.

Проинформировали в ГУ ГФС в Харьковской области и по динамике поступлений.

В январе 2018 года сумма поступлений составила 873,3 млн грн, в феврале – 929,1 млн грн, марте – 947,4 млн грн, апреле – 1 062,8 млн грн, мае – 980,9 млн гривен.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налоги, гфс, есв, харьков
 
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