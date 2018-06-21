Харьковчане перевыполнили план по выплатам на соцстрах

С начала года плательщики региона уплатили 4 793,6 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 842,3 млн грн, индикативный показатель ГФС Украины выполнен на 108,9%.
Проинформировали в ГУ ГФС в Харьковской области и по динамике поступлений.
В январе 2018 года сумма поступлений составила 873,3 млн грн, в феврале – 929,1 млн грн, марте – 947,4 млн грн, апреле – 1 062,8 млн грн, мае – 980,9 млн гривен.
Звезды обещают хороший день для того, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Дневной максимум – 30 градусов тепла.
21 июня в 12 часов 7 минут наступит астрономическое лето.
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