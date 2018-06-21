21.06.2018 15:30

Харьковчане перевыполнили план по выплатам на соцстрах

С начала года плательщики региона уплатили 4 793,6 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.



// Минфин

Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 842,3 млн грн, индикативный показатель ГФС Украины выполнен на 108,9%.



Проинформировали в ГУ ГФС в Харьковской области и по динамике поступлений.



В январе 2018 года сумма поступлений составила 873,3 млн грн, в феврале – 929,1 млн грн, марте – 947,4 млн грн, апреле – 1 062,8 млн грн, мае – 980,9 млн гривен.