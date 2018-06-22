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22.06.2018  19:01   

270 миллионов рентной платы зачислены в местный бюджет Харьковской области

Харьковщина получила свой процент за использование местных недр.


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ГУ ГФС в Харьковской области напоминает, что с 1 января 2018 года вступил в силу Закон Украины от 07.12.17 № 2245-VIII «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата», которым предусмотрено зачисление рентной платы по добыче природного газа, нефти и газового конденсата в местный бюджет в размере 5 процентов.

Поступления в Государственный бюджет Украины за январь-май рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородного сырья составили 3761, млн грн.

После вступления в действие этого Закона, всего по Харьковской области за 5 месяцев текущего года дополнительно мобилизовано в местный бюджет Харьковской области 269,6 млн грн.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, рентная плата, харьков
 
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