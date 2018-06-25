25.06.2018 14:16

Крупные предприятия уплатили в местный бюджет более 600 миллионов гривен

Плательщики Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов за 5 месяцев 2018 года заплатили в местный бюджет более 620 млн. грн.



// city.kharkov.ua

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, это на 30 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в течение мая в местный бюджет крупный бизнес уплатил почти 165 млн. грн. платежей, из которых почти 88 млн. грн. составляет налог на доходы физических лиц, 25 млн. грн. - плата за землю, 31 млн. грн. – налог на прибыль предприятий.

Напомним, наибольшие суммы поступлений обеспечивают такие предприятия, как Региональный филиал «Южная железная дорога» ПАО «Укразалізниця», КП «Харьковские тепловые сети», ПАО «Турбоатом», ООО «Плариум Юкрейн».