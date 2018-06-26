Конфискованное имущество неплательщиков налогов принесло семь миллионов в казну

Такая сумма поступила в бюджет в июне 2018 года.
Продолжается работа налоговых управляющих с неплательщиками налогов, информирует фискальная служба Харьковской области.
К должникам применяются такие меры, как опись имущества в налоговый залог, инициирования вопроса запрета выезда за границу, подготовка материалов в суд.
Кроме того, органы фискальной службы реализуют залоговое имущества должников.
Так, по результатам биржевых торгов и аукционов, проведенных в июне, в бюджет в счет погашения долга поступило более 7,0 млн.грн.
День не склоняет к легкомысленности и способен наделить вас недюжинным упорством. Воспользуйтесь этим, чтобы расставить приоритеты и определить желанную для себя цель на ближайшее будущее.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Если верить хроникам, то ровно 520 лет назад, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
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давл.:
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