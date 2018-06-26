26.06.2018 17:32

Конфискованное имущество неплательщиков налогов принесло семь миллионов в казну

Такая сумма поступила в бюджет в июне 2018 года.



// srk.com.ua

Продолжается работа налоговых управляющих с неплательщиками налогов, информирует фискальная служба Харьковской области.

К должникам применяются такие меры, как опись имущества в налоговый залог, инициирования вопроса запрета выезда за границу, подготовка материалов в суд.

Кроме того, органы фискальной службы реализуют залоговое имущества должников.



Так, по результатам биржевых торгов и аукционов, проведенных в июне, в бюджет в счет погашения долга поступило более 7,0 млн.грн.