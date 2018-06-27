27.06.2018 15:15

Урожай на Харьковщине начнут собирать со 2 июля

О сроках и особенностях проведения уборочной кампании 2018 года рассказал в ходе брифинга 27 июня первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер.



// ХОГА

По его информации, в целом в регионе предстоит убрать ранние зерновые и зернобобовые культуры на площади почти 737 тыс. га. Пшеницу будут убирать на площади более 52 тыс. га.

«Для Харьковской области уборочная кампания - очень важный этап. Регион традиционно занимает лидирующее положение по уборке зерновых. В прошлом году мы заняли второе место. Мы получили рекордный за всю историю Харьковщины урожай озимой пшеницы. В этом году мы не планируем получить такой же большой урожай, потому что были сложные погодные условия. Но, тем не менее, мы снова планируем оставаться в лидерах по уборке пшеницы», - сказал Марк Беккер.

К уборочной в некоторых районах планируется приступить 2 июля, массово сбор урожая начнут 7-10 июля. Раньше работы стартуют на юго-востоке региона - в Лозовском, Близнюковском, Барвенковском, Сахновщинском районах, позже уборка зерновых начнется в северной части области – в Волчанском, Великобурлукском, Дергачевском районах. На поля выедет 3157 единиц зерноуборочной техники с нагрузкой около 230 га на одну единицу техники, что позволит собрать урожай в течение 10 – 12 дней (если будут способствовать погодные условия).

Планируемая урожайность пшеницы - 3,6 – 4 центнера с гектара. В прошлом году этот показатель был на уровне 4,7 центнера с гектара. В Харьковской области должны собрать не менее 1,7– 1,9 млн. тонн. В целом по Украине к уборке уже приступили в 8 областях.

«В первую очередь повлияли погодные условия. Мы производили посев практически в сухую землю. Самые главные для нашего региона причины – это отсутствие продуктивной влаги в почве, высокие температуры весной. При этом каждая фаза развития растений сопровождалась неблагоприятными погодными условиями. Это привело к тому, что фазы по своему временному промежутку сокращались. И, скорее всего, зерно не наберет ту массу, которую должно было набрать. Это повлияло на разреженность посевов. И, безусловно, приведет к уменьшению урожайности. Поэтому наша главная задача, которая была поставлена руководителем области Юлией Светличной, - выйти на плановые цифры, которые мы рассчитали по биологической урожайности, по тенденции развития, по скорости уборки и учета зерна», - рассказал Марк Беккер.

«У нас довольно серьезно обновился состав зерноуборочной техники. На сегодня импортная техника позволяет работать с минимальными потерями зерна – 1,5 – 2%. Раньше эти потери могли достигать 50%, - отметил Марк Беккер. - Биологические потери связаны с задержкой по уборке урожая. Каждый день такой грозит потерей урожая 3-5%».