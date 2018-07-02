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02.07.2018  15:01   

Харьковчане платят больше налогов и сборов в казну

В течение первого полугодия жители Харьковщины уплатили в бюджеты всех уровней в сумме 16 768,9 миллионов гривен налогов и сборов


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Так, в Сводный бюджет поступило:

Налога на доходы физических лиц - 5 384,1 млн грн, или 124,9% (+1 072,8 млн грн) от прошлогоднего показателя;

НДС - 2 331,4 млн грн, или 124,9% (+464,5 млн грн) от прошлогоднего показателя;

Налога на прибыль - 876,3 млн грн, или 137,4% (+238,3 млн грн) от прошлогоднего показателя;

Акцизного налога - 156,4 млн грн, или 117,9% (+23,8 млн грн) от индикатива;

Единого налога - 1 142,2 млн грн, или 125,9% (+234,7 млн грн) от прошлогоднего показателя;

Земельного налога и арендной платы - 707,3 млн грн, или 103,8% (+25,9 млн грн) от прошлогоднего показателя;

Рентной платы - 5 356 5 млн грн.

В Главном управлении ГФС в Харьковской области проинформировали, что в Государственный бюджет за январь-июнь поступило 10 040,7 млн грн, в местный бюджет - 6 728,1 млн грн, что на 26,7% или на 1 417,8 млн грн больше прошлогоднего показателя.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налог, гфс, харьков
 
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