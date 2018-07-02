02.07.2018 19:30

С начала года в бюджет Харькова поступило более 8 миллиардов гривен

За январь-июнь 2018 года в бюджет города Харькова поступило 8 млрд 270,8 млн грн доходов.



// Facebook

В Департаменте бюджета и финансов сообщили, что финансовые ресурсы бюджета города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 1,2 раза, или на 1 млрд 649,2 млн грн.

Увеличение произошло за счет роста объемов:



- налога на доходы физических лиц (поступило 2 млрд 405,7 млн грн) и единого налога (815,6 млн грн) - в 1,3 раза;

- налога на недвижимое имущество (97,1 млн грн) и средств от приватизации коммунального имущества (25 млн грн) - в 1,4 раза;

- платы за предоставление других административных услуг (47,8 млн грн) и средств от продажи земли (52,3 млн грн) - в 1,7 раза;

- налога на прибыль коммунальных предприятий (22,7 млн грн) - в 1,8 раза.



Также в бюджет города поступило платы за землю в сумме 533,7 млн грн; акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты, - 253,7 млн грн; собственных поступлений бюджетных учреждений - 164,8 млн грн.



За истекший период из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова поступило 3 млрд 766,3 млн грн трансфертов, в том числе:



- субвенций на предоставление льгот и субсидий населению - 1 млрд 739,8 млн грн;

- на выплату помощи семьям с детьми - 627,6 млн грн;

- образовательной субвенции - 674,5 млн грн;

- медицинской субвенции - 685,3 млн грн.



Кроме этого, поступили субвенции на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний - 15,5 млн грн, приобретение жилья семьям погибших в зоне проведения АТО - 5,8 млн грн, модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических училищ - 0,3 млн грн, а также дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога в сумме 17,5 млн грн.



Расходы бюджета города Харькова за первое полугодие 2018 года составили 7 млрд 929,4 млн грн и увеличились к соответствующему показателю прошлого года в 1,3 раза (на 1 млрд 871,3 млн грн).



Основными направлениями расходования бюджетных средств являются:



- финансирование социально-культурной сферы - 5 млрд 479,6 млн грн (69,1% от общего объема расходов);

- жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - 1 млрд 561 млн грн (19,7%);

- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта - 258,5 млн грн (3,3%).