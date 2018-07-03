Харьковских предпринимателей приглашают принять участие в онлайн-выставке пищевой промышленности

Мероприятие проводит международный портал ExpoUniverse 10-11 октября 2018 года.
Это первая в Украине онлайн-выставка, где встретятся производители продуктов, оборудования и упаковки, а также поставщики сырья и ингредиентов, торговые сети и дистрибьюторы. Участникам будет предоставлена уникальная возможность общения с представителями компаний, принимающими ключевые решения.
В выставке примут участие компании из Украины, Польши, Венгрии, Словении, Румынии, Болгарии, Чехии, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и других стран.
Среди основных направлений выставки - кондитерская и хлебопекарная продукция; бакалея, быстрое питание, снеки; чай, кофе, вода, напитки безалкогольные; производственное и торговое оборудование; сырье, ингредиенты, HoReCa; маркетинг, реклама, упаковка; дистрибьюторы, импортеры, торговые сети, интернет-магазины; логистика, транспорт; франчайзинг.
Участники получают возможность:
1. Создать и разместить на выставке стенд компании с неограниченным ассортиментом товаров и услуг всего за несколько часов.
2. В течение двух дней провести эффективные переговоры с максимальным количеством ключевых представителей компаний.
3. Расширить рынки сбыта (экспорта) на международном уровне.
4. Оценить конкурентоспособность и рыночный потенциал своей продукции.
5. Провести переговоры с представителями компаний благодаря встроенной видеосвязи и текстовому чату.
6. Продемонстрировать продукцию и оборудование без затрат на транспортировку.
7. Принять участие в выставке большему количеству профильных специалистов компании.
8. Принять участие в широкомасштабной рекламной кампании.
9. Получить статистику посещения стенда.
10. Сохранить все контакты и переписку в личном кабинете.
Для участия в онлайн-выставке необходимо зарегистрироваться на международном выставочном порталеwww.expo-universe.com, создать стенд своей компании и подать заявку на участие.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.
Практически весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: