03.07.2018 11:20

Харьковских предпринимателей приглашают принять участие в онлайн-выставке пищевой промышленности

Мероприятие проводит международный портал ExpoUniverse 10-11 октября 2018 года.



// ХОГА

Это первая в Украине онлайн-выставка, где встретятся производители продуктов, оборудования и упаковки, а также поставщики сырья и ингредиентов, торговые сети и дистрибьюторы. Участникам будет предоставлена уникальная возможность общения с представителями компаний, принимающими ключевые решения.

В выставке примут участие компании из Украины, Польши, Венгрии, Словении, Румынии, Болгарии, Чехии, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и других стран.

Среди основных направлений выставки - кондитерская и хлебопекарная продукция; бакалея, быстрое питание, снеки; чай, кофе, вода, напитки безалкогольные; производственное и торговое оборудование; сырье, ингредиенты, HoReCa; маркетинг, реклама, упаковка; дистрибьюторы, импортеры, торговые сети, интернет-магазины; логистика, транспорт; франчайзинг.

Участники получают возможность:

1. Создать и разместить на выставке стенд компании с неограниченным ассортиментом товаров и услуг всего за несколько часов.

2. В течение двух дней провести эффективные переговоры с максимальным количеством ключевых представителей компаний.

3. Расширить рынки сбыта (экспорта) на международном уровне.

4. Оценить конкурентоспособность и рыночный потенциал своей продукции.

5. Провести переговоры с представителями компаний благодаря встроенной видеосвязи и текстовому чату.

6. Продемонстрировать продукцию и оборудование без затрат на транспортировку.

7. Принять участие в выставке большему количеству профильных специалистов компании.

8. Принять участие в широкомасштабной рекламной кампании.

9. Получить статистику посещения стенда.

10. Сохранить все контакты и переписку в личном кабинете.

Для участия в онлайн-выставке необходимо зарегистрироваться на международном выставочном порталеwww.expo-universe.com, создать стенд своей компании и подать заявку на участие.