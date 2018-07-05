Уплата налога на доход в Харькове выросла на четверть

За текущий год в местные бюджеты жители Слобожанщины уплатили более 4 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц.
Этот налог стал основным источником пополнения бюджета, отметили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.
Всего за период с января по июнь 2018 года фактически поступило 4 013,500 миллионов гривен этого налога.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечен прирост на 25,3 процента или на 809,4 млн грн.
Ожидаемый показатель ГФС Украины выполнен на 104,5 процента, дополнительно получено 171,4 млн грн.
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