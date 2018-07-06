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06.07.2018  11:46   

Новинка в Харькове: ХТЗ запустил маркировку продукции лазером

Харьковский тракторный завод запустил лазерную маркировку запасных частей и деталей к тракторам собственного производства.


// agronews.ua

Об этом сообщается на официальной странице завода в Facebook.

Лазерный комплекс наносит четкое, и не удаляемое изображение на изделия ХТЗ из металла, сплавов и других материалов, используемых на производстве. Для обозначения, наносимые с помощью лазера, дополнительно введены элементы защиты, которые делают невозможным вероятность подделки даже при условии использования аналогичного оборудования.

Система, которую внедрили на производстве ХТЗ, дает возможность защитить выпускаемую продукцию и предоставить конечному покупателю качественный и оригинальный продукт.

Источник:   agronews.ua
 Тэги:  завод, маркировка, харьков, лазер
 
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