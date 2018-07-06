06.07.2018 14:00

Как стоят мусороперерабатывающий комплекс под Харьковом: ФОТО

Строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов с системой сбора полигонного газа и производства электроэнергии идет по графику.



// city.kharkov.ua

Уже оборудована специальная площадка для мусоровозов, выполняется планировка дорог, закуплен ряд материалов – геомембрана, геотекстиль, сортировочная линия, щебень.



Всего на территории комплекса будут действовать четыре отдельные площадки для складирования мусора, и каждая из них будет укрыта гидроизоляционной мембраной, сообщил заместитель директора по техническим вопросам генерального подрядчика Александр Панченко.

По словам замдиректора, до конца года земляные работы будут завершены на всех них.



Сейчас под укладку мембраны уже подготовлена первая площадка, а до конца августа специалисты подготовят вторую. Эти два объекта будут введены в эксплуатацию раньше, чтобы снять нагрузку с действующего полигона. Также уже частично получено оборудование на линию сортировки.



«Ведутся земляные работы, чтобы выйти на отметки, на которых будут построены здания. Планируем за два-три месяца построить фундаменты под оборудование, которое уже завезено. Его монтаж частично начнется в этом году и будет продолжен весной следующего. Тогда же начнется настройка оборудования, и думаю, что через год можно будет начинать частично запускать работу», - сообщил Александр Панченко.



Согласно проекту, в первый год работы комплекса на нем планируют производить от 13,5 млн кВт электроэнергии в год, а на десятый – уже до 42 млн кВт. Избыточный газ, который образуется при гниении мусора, будет перерабатываться в газогенераторах в электроэнергию и поступать в сеть.



Для добычи такого газа на действующем и старом полигонах уже пробурили около 30 скважин, которые впоследствии перейдут в режим эксплуатации. Исследования показали, что запланированный объем добычи газа будет выполнен.



Как отмечают специалисты, новая система позволит снизить выбросы в атмфосферу парниковых газов от 51 тыс. тонн в первый год эксплуатации комплекса до 157 тыс. тонн на десятый год работы.



По словам директора КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» Николая Склярова, 30-40% отходов, которые сейчас на полигоне утилизируются, на комплексе будут перерабатываться. Это позволит значительно продлить срок эксплуатации нового полигона.



«Если сейчас те же площади заполняются в течение 10-15 лет, то этот полигон сможет прослужить 50 лет и больше. Кроме того, по мере развития технического прогресса можно будет вводить дополнительные линии и увеличивать количество перерабатываемых отходов», - рассказал Николай Скляров.



Напомним, проект строительства комплекса по переработке ТБО с системой сбора полигонного газа и производства электроэнергии в Дергачевском районе инвестирует Мировой банк. Полностью завершить все работы планируется до конца 2019 года.