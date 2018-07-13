Главная Новости Экономика и промышленность Предприятия Харькова платят за цеха, склады и прочие здания в местный бюджет
13.07.2018  16:30   

Предприятия Харькова платят за цеха, склады и прочие здания в местный бюджет

За шесть месяцев текущего года поступления налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, от юридических лиц в местный бюджет составляют 110,3 миллиона гривен.


// Facebook

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 28,3 млн грн, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

Уровень выполнения ожидаемого показателя по состоянию на 1 июля составляет 103,3 процентов, дополнительно поступило 3,5 млн грн.

Налоговики напоминают, что налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, является одной из составляющих налога на имущество. Согласно статье 10 Налогового кодекса налог на имущество относится к местным налогам. Местные советы в пределах полномочий, определенных Налоговым кодексом, решают вопрос об установлении налога на имущество.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налог, гфс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.07 Экономика и промышленность Харьковчане платят больше налогов и сборов в казну 27.06 Власть Прокуратура передала в суд дело в отношении мужчины, который самовольно занял более 60 га сельхозземель 26.06 Власть Рада планирует понизить размер акцизного налога для авто на «евробляхах»
 
 

Видео

Справку о составе семьи с 16 июля можно получить по доверенности
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 