13.07.2018 16:30

Предприятия Харькова платят за цеха, склады и прочие здания в местный бюджет

За шесть месяцев текущего года поступления налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, от юридических лиц в местный бюджет составляют 110,3 миллиона гривен.



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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 28,3 млн грн, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.



Уровень выполнения ожидаемого показателя по состоянию на 1 июля составляет 103,3 процентов, дополнительно поступило 3,5 млн грн.



Налоговики напоминают, что налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, является одной из составляющих налога на имущество. Согласно статье 10 Налогового кодекса налог на имущество относится к местным налогам. Местные советы в пределах полномочий, определенных Налоговым кодексом, решают вопрос об установлении налога на имущество.