Более 3 миллионов гривен от должников пополнят бюджет в июле

За 9 рабочих дней июля за счет проведенной работы в бюджет обеспечены поступления от должников в сумме 3,3 млн грн.
Такая сумма озвучена на рабочей встрече специалистов юридического и управления погашения долга ГУ ГФС в Харьковской области с представителями торговых организаций.
Вопросы касались проблем, возникающих при исполнении судебных решений о взыскании долга, отметили в ведомстве.
День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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