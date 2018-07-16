16.07.2018 16:02

Более 3 миллионов гривен от должников пополнят бюджет в июле

За 9 рабочих дней июля за счет проведенной работы в бюджет обеспечены поступления от должников в сумме 3,3 млн грн.



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Такая сумма озвучена на рабочей встрече специалистов юридического и управления погашения долга ГУ ГФС в Харьковской области с представителями торговых организаций.

Вопросы касались проблем, возникающих при исполнении судебных решений о взыскании долга, отметили в ведомстве.