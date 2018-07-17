17.07.2018 14:01

Более тысячи рабочих легализовали налоговики на Харьковщине

Сотрудники фискальной службы региона отчитались о проведенной работе в направлении легализации трудовых отношений.



// ГФС

Так, с начала года нарушения законодательства при выплате доходов гражданам установлены в 335 субъектов хозяйствования. По результатам проверок в бюджет доначислено более 75,0 млн гривен налогов, сборов и финансовых санкций.



В ходе проведенной работы легализован труд 1092 наемных работников, в том числе по результатам принятых контрольно-проверочных мероприятий – 1059.



Недавно, в ходе проведения контрольно-проверочных мероприятий субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю в употреблении одеждой, обувью и аксессуарами, официально трудоустроены 27 наемных работников. В сети магазинов, осуществляющих торговлю пивом, дополнительно трудоустроены 28 наемных работников.