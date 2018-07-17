Более тысячи рабочих легализовали налоговики на Харьковщине

Сотрудники фискальной службы региона отчитались о проведенной работе в направлении легализации трудовых отношений.
Так, с начала года нарушения законодательства при выплате доходов гражданам установлены в 335 субъектов хозяйствования. По результатам проверок в бюджет доначислено более 75,0 млн гривен налогов, сборов и финансовых санкций.
В ходе проведенной работы легализован труд 1092 наемных работников, в том числе по результатам принятых контрольно-проверочных мероприятий – 1059.
Недавно, в ходе проведения контрольно-проверочных мероприятий субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю в употреблении одеждой, обувью и аксессуарами, официально трудоустроены 27 наемных работников. В сети магазинов, осуществляющих торговлю пивом, дополнительно трудоустроены 28 наемных работников.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Температура немного снизится, весь день будет пасмурным. Синоптики обещают сильный дождь, особенно в городе и на юге области.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
влажн.:
давл.:
ветер: