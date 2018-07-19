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19.07.2018  13:32   

На поддержку армии харьковчане перечислили более 400 миллионов гривен

В течение первого полугодия в Государственный бюджет поступило 437,6 миллионов гривен военного сбора.


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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма перечисленного военного сбора выросла, отметили в Главном управлении фискальной службы региона.

Так, поступления за 6 месяцев текущего года выросли на 18% или на 67,0 млн грн.

Также в веддомстве отметили положительную динамику поступлений в текущем году: если в январе в бюджет поступило 59,8 млн грн, то в июне текущего года – уже 86,4 млн грн.

По мнению фискалов росту поступлений способствует легализация рынка труда.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  военный сбор, налоги, харьков
 
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