На поддержку армии харьковчане перечислили более 400 миллионов гривен

В течение первого полугодия в Государственный бюджет поступило 437,6 миллионов гривен военного сбора.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма перечисленного военного сбора выросла, отметили в Главном управлении фискальной службы региона.
Так, поступления за 6 месяцев текущего года выросли на 18% или на 67,0 млн грн.
Также в веддомстве отметили положительную динамику поступлений в текущем году: если в январе в бюджет поступило 59,8 млн грн, то в июне текущего года – уже 86,4 млн грн.
По мнению фискалов росту поступлений способствует легализация рынка труда.
Звезды предупреждают: сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение.
Четверг будет облачным. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами, которые будут идти практически весь день, постепенно ослабевая.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице.
влажн.:
давл.:
ветер: