19.07.2018 13:32

На поддержку армии харьковчане перечислили более 400 миллионов гривен

В течение первого полугодия в Государственный бюджет поступило 437,6 миллионов гривен военного сбора.



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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма перечисленного военного сбора выросла, отметили в Главном управлении фискальной службы региона.

Так, поступления за 6 месяцев текущего года выросли на 18% или на 67,0 млн грн.



Также в веддомстве отметили положительную динамику поступлений в текущем году: если в январе в бюджет поступило 59,8 млн грн, то в июне текущего года – уже 86,4 млн грн.

По мнению фискалов росту поступлений способствует легализация рынка труда.