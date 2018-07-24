Главная Новости Экономика и промышленность На социальные нужды харьковчане и жители области пречислили почти шесть миллиардов гривен
24.07.2018  16:28   

На социальные нужды харьковчане и жители области пречислили почти шесть миллиардов гривен

За шесть месяцев текущего года поступления по единому социальному взносу составили 5,96 млрд грн.


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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 20,9% или на 1,03 млрд грн, отметили в Главном управлении фискальной службы региона.

Динамика стабильно положительна и с начала 2018 года, подчеркивают в налоговой. Для сравнения: в январе от плательщиков поступило 873,3 млн грн единого взноса, а уже в июне - 1 167,6 млн гривен.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  единый налог, гфс, харьков
 
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