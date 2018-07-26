26.07.2018 16:30

Выведенные «из тени» алкоголь и табак принесли в казну 2,6 миллиона гривен

Специалисты ГУ ГФС в Харьковской области рассказали о проделанной работе по детенизации рынка подакцизных товаров и увеличение поступлений акцизного налога.



// ГФС

Так, с начала года налоговики провели 356 проверок субъектов розничной и оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

По результатам рассмотрения материалов указанных проверок к субъектам хозяйствования применены финансовые санкции на общую сумму 3,9 млн грн. Поступления в бюджет составили 2,6 млн грн.



В ГФС назвали нарушения, которые фиксировали чаще всего. Это:



- безлицензионная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями;



- торговля алкогольными напитками через РРО, не указанному в лицензии;



- отсутствие приходных документов на подакцизные товары и невыдача кассовых чеков;



- реализация и хранение алкогольных напитков и табачных изделий без наличия марок акцизного налога;



- несоблюдение минимальных розничных цен на алкогольные напитки;



- нарушение максимальных розничных цен на табачные изделия;



- несоблюдение требований ст. 15-3 Закона Украины № 481/95-ВР по ограничению продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий;



- хранение алкогольных напитков и табачных изделий в местах хранения, не внесенных в Единый реестр;



- безлицензионное производство алкогольных напитков.