Главная Новости Экономика и промышленность Выведенные «из тени» алкоголь и табак принесли в казну 2,6 миллиона гривен
26.07.2018  16:30   

Выведенные «из тени» алкоголь и табак принесли в казну 2,6 миллиона гривен

Специалисты ГУ ГФС в Харьковской области рассказали о проделанной работе по детенизации рынка подакцизных товаров и увеличение поступлений акцизного налога.


// ГФС

Так, с начала года налоговики провели 356 проверок субъектов розничной и оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

По результатам рассмотрения материалов указанных проверок к субъектам хозяйствования применены финансовые санкции на общую сумму 3,9 млн грн. Поступления в бюджет составили 2,6 млн грн.

В ГФС назвали нарушения, которые фиксировали чаще всего. Это:

- безлицензионная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями;

- торговля алкогольными напитками через РРО, не указанному в лицензии;

- отсутствие приходных документов на подакцизные товары и невыдача кассовых чеков;

- реализация и хранение алкогольных напитков и табачных изделий без наличия марок акцизного налога;

- несоблюдение минимальных розничных цен на алкогольные напитки;

- нарушение максимальных розничных цен на табачные изделия;

- несоблюдение требований ст. 15-3 Закона Украины № 481/95-ВР по ограничению продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий;

- хранение алкогольных напитков и табачных изделий в местах хранения, не внесенных в Единый реестр;

- безлицензионное производство алкогольных напитков.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, бюджет, харьков
 
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