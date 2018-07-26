Выведенные «из тени» алкоголь и табак принесли в казну 2,6 миллиона гривен

Специалисты ГУ ГФС в Харьковской области рассказали о проделанной работе по детенизации рынка подакцизных товаров и увеличение поступлений акцизного налога.
Так, с начала года налоговики провели 356 проверок субъектов розничной и оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.
По результатам рассмотрения материалов указанных проверок к субъектам хозяйствования применены финансовые санкции на общую сумму 3,9 млн грн. Поступления в бюджет составили 2,6 млн грн.
В ГФС назвали нарушения, которые фиксировали чаще всего. Это:
- безлицензионная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями;
- торговля алкогольными напитками через РРО, не указанному в лицензии;
- отсутствие приходных документов на подакцизные товары и невыдача кассовых чеков;
- реализация и хранение алкогольных напитков и табачных изделий без наличия марок акцизного налога;
- несоблюдение минимальных розничных цен на алкогольные напитки;
- нарушение максимальных розничных цен на табачные изделия;
- несоблюдение требований ст. 15-3 Закона Украины № 481/95-ВР по ограничению продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий;
- хранение алкогольных напитков и табачных изделий в местах хранения, не внесенных в Единый реестр;
- безлицензионное производство алкогольных напитков.
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