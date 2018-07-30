30.07.2018 13:30

Сумма уплаты НДС в Харькове растет

Плательщики Слобожанщины направили в Государственный бюджет более 2,3 миллиарда гривен НДС



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Такая сумма перечислена на шесть месяцев текущего года. В ГУ ГФС в Харьковской области отмечают положительную динамику в части увеличения уровня декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Так, за январь-июнь текущего года по город и области собрали 2331,4 млн грн налога на добавленную стоимость. Это на 464,4 млнгрн или 24,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Одновременно прослеживается положительная динамика экономики региона, так по результатам декларирования в январе-июне 2018 года по области наблюдается увеличение объемов реализации плательщиками НДС на 25,6 млрд грн и начислений к уплате в бюджет на 440,3 млн грн, или 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





