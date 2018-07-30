Сумма уплаты НДС в Харькове растет

Плательщики Слобожанщины направили в Государственный бюджет более 2,3 миллиарда гривен НДС
Такая сумма перечислена на шесть месяцев текущего года. В ГУ ГФС в Харьковской области отмечают положительную динамику в части увеличения уровня декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так, за январь-июнь текущего года по город и области собрали 2331,4 млн грн налога на добавленную стоимость. Это на 464,4 млнгрн или 24,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Одновременно прослеживается положительная динамика экономики региона, так по результатам декларирования в январе-июне 2018 года по области наблюдается увеличение объемов реализации плательщиками НДС на 25,6 млрд грн и начислений к уплате в бюджет на 440,3 млн грн, или 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что важные встречи и разговоры по душам стоит проводить именно сегодня.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
влажн.:
давл.:
ветер: