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31.07.2018  12:31   

Владельцы дорогих авто пополнили местный бюджет на 9,3 миллиона гривен

За первое полугодие 2018 года в местный бюджет от физических лиц поступило 9,3 млн грн транспортного налога.


// Transinfo News

Задание поступлений по налогу, утвержденное местными советами области, выполнено на 123,4 процента, проинформировали в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

Так, в июне оплачено 2,8 млн грн транспортного налога, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сбор вырос на 0,6 млн грн или на 25,3%.

В этом году транспортный налог должны заплатить 650 граждан по 663 автомобиля.

Как напомнили  ведомстве, налогом облагаются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы на 1 января отчетного года. Для плательщиков, которые платят транспортный налог в 2018 году, среднерыночная стоимость автомобиля составляет 1 миллион 396 тысяч 125 гривен.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налог, гфс, харьков
 
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