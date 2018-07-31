Владельцы дорогих авто пополнили местный бюджет на 9,3 миллиона гривен

За первое полугодие 2018 года в местный бюджет от физических лиц поступило 9,3 млн грн транспортного налога.
Задание поступлений по налогу, утвержденное местными советами области, выполнено на 123,4 процента, проинформировали в Главном управлении ГФС в Харьковской области.
Так, в июне оплачено 2,8 млн грн транспортного налога, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сбор вырос на 0,6 млн грн или на 25,3%.
В этом году транспортный налог должны заплатить 650 граждан по 663 автомобиля.
Как напомнили ведомстве, налогом облагаются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы на 1 января отчетного года. Для плательщиков, которые платят транспортный налог в 2018 году, среднерыночная стоимость автомобиля составляет 1 миллион 396 тысяч 125 гривен.
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