31.07.2018 17:30

Объем финансовых ресурсов Харькова увеличился в 1,2 раза

Объем финансовых ресурсов города Харькова за первое полугодие 2018 года увеличился на 1 млрд 649,2 млн грн, или в 1,2 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



// Facebook

В Департаменте бюджета и финансов сообщили, что за первое полугодие 2018 года в бюджет города Харькова поступило более 8 млрд 270,8 млн грн доходов, из них в общий фонд – 4 млрд 246,5 млн грн (51,4% объема доходов), в специальный фонд – 258 млн грн (3,1%), получено трансфертов – 3 млрд 766,3 млн грн (45,5%).

Плановые показатели отчетного периода выполнены в целом по доходам на 102,3%, в том числе по общему фонду – на 104,8%, по специальному фонду – на 137%, по трансфертам – на 97,9%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года собственные доходы возросли на 740,6 млн грн, трансферты – на 908,6 млн грн.

Рост доходов обеспечен увеличением:

- в 1,3 раза – налога на доходы физических лиц (с 1 млрд 894,4 млн грн до 2 млрд 405,7 млн грн) и единого налога (с 652,3 грн до 815,6 млн грн);

- в 1,4 раза – налога на недвижимое имущество (с 68 млн грн до 97,1 млн грн) и средств от приватизации коммунального имущества (с 18 млн грн до 25 млн грн);

- в 1,7 раза – платы за предоставление других административных услуг (с 28 млн грн до 47,8 млн грн) и средств от продажи земли (с 30,9 млн грн до 52,3 млн грн);

- в 1,8 раза – налога на прибыль коммунальных предприятий (с 12,6 млн грн до 22,7 млн грн).

Практически на уровне показателей первого полугодия прошлого года остались поступления в бюджет платы за землю (533,7 млн грн), акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (253,7 млн грн), платы за аренду коммунального имущества (31 млн грн), собственные поступления бюджетных учреждений (164,8 млн грн).



С полной информацией об итогах исполнения бюджета города Харькова за первое полугодие 2018 года можно ознакомиться здесь.