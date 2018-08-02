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02.08.2018  12:39   

В этом году бюджет Харькова пополнился более чем на 9 миллиардов гривен

Доходы бюджета города Харькова за январь-июль 2018 года составили 9 млрд 351 млн грн.


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В Департаменте бюджета и финансов сообщили, что финансовые ресурсы бюджета города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 1,2 раза, или на 1 млрд 799,1 млн грн.

При этом возросли поступления:

– налога на доходы физических лиц  (поступило 2 млрд 826,8 млн грн), единого налога (969,1 млн грн) и средств от приватизации коммунального имущества (31,3 млн грн) – в 1,3 раза;

– налога на недвижимое имущество (140 млн грн) – в 1,4 раза;

– платы за предоставление других административных услуг (56,1 млн грн) – в 1,5 раза;

– средств от продажи земли (61 млн грн) – в 1,7 раза;

– налога на прибыль коммунальных предприятий (26,7 млн грн) – в 2,1 раза.

В бюджет города поступило платы за землю в сумме 629,4 млн грн, акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты, – 278,5 млн грн, собственных поступлений бюджетных учреждений – 175,7 млн грн.

Из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова получено 4,054 млрд грн трансфертов, в том числе субвенции:

– на предоставление льгот и субсидий населению – 1 млрд 757,8 млн грн;

– выплату помощи семьям с детьми – 720,7 млн грн;

–  образовательная субвенция – 720 млн грн;

– медицинская субвенция – 798,4 млн грн;

– на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных  заболеваний – 18,8 млн грн;

– приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции и на территории других государств – 11,9 млн грн;

– мероприятия по социально-экономическому развитию территорий – 5,3 млн грн;

 – дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога в сумме 20,5 млн грн.

Расходы бюджета города Харькова за семь месяцев текущего года составили 9000,2 млн грн и увеличились к соответствующему показателю прошлого года в 1,3 раза (на 2024,1 млн грн).

Бюджетные средства направлены на финансирование:

– социально-культурной сферы – 5960,9 млн грн (66,2% от общего объема расходов);

– жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 1961,7 млн грн (21,8%);

– обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 333,9 млн грн (3,7%).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бюджет, харьков
 
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