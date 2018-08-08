Главная Новости Экономика и промышленность Бюджет Харькова растет за счет налога на доходы физических лиц
08.08.2018  16:05   

Бюджет Харькова растет за счет налога на доходы физических лиц

С начала 2018 года в Местный бюджет Харьковщины поступило 4 712,7 миллионов гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ).


// Facebook

Указанная сумма на 24,4% или на 923,6 млн гривен больше чем за аналогичный период 2017 года, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.

Ожидаемый показатель выполнен на 104,5%, дополнительно получено 201,8 млн грн.

В ГУ ГФС в Харьковской области отмечают существенный рост поступлений налога на доходы физических лиц. Так, по сравнению с январем-июлем 2016-го в этом году поступления НДФЛ увеличились почти в 2 раза – с 2,6 млрд грн до 4,7 млрд грн.

Напомним, что НДФЛ является основным источником наполнения местного бюджета.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налоги, харьков, гфс
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.07 Экономика и промышленность Объем финансовых ресурсов Харькова увеличился в 1,2 раза 30.07 Экономика и промышленность Сумма уплаты НДС в Харькове растет 19.07 Экономика и промышленность На поддержку армии харьковчане перечислили более 400 миллионов гривен
 
 

Видео

В спортшколе олимпийского резерва имени Яны Клочковой капитально реконструируют бассейн
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 