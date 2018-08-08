08.08.2018 16:05

Бюджет Харькова растет за счет налога на доходы физических лиц

С начала 2018 года в Местный бюджет Харьковщины поступило 4 712,7 миллионов гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ).



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Указанная сумма на 24,4% или на 923,6 млн гривен больше чем за аналогичный период 2017 года, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.



Ожидаемый показатель выполнен на 104,5%, дополнительно получено 201,8 млн грн.



В ГУ ГФС в Харьковской области отмечают существенный рост поступлений налога на доходы физических лиц. Так, по сравнению с январем-июлем 2016-го в этом году поступления НДФЛ увеличились почти в 2 раза – с 2,6 млрд грн до 4,7 млрд грн.



Напомним, что НДФЛ является основным источником наполнения местного бюджета.