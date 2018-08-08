Главная Новости Экономика и промышленность Завод Малышева начал сборку первого экспериментального корпуса БТР-4, – Порошенко (ВИДЕО)
08.08.2018  19:53   

Завод Малышева начал сборку первого экспериментального корпуса БТР-4, – Порошенко (ВИДЕО)

Первый экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4 уже собирают на ГП «Завод имени Малышева» в Харькове.


// Facebook/petroporoshenko

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины. В целом сварщики, слесари и инструментальщики завода должны соединить более 1700 деталей, из них более 400 – бронированных», – написал президент.

По его словам, в случае успешного прохождения испытаний завод получит разрешение на производство и сможет приступить к серийному выпуску корпусов бронетранспортеров.

Также ГП «Завод им. Малышева», который входит в Государственный концерн «Укроборонпром», кроме производства корпуса БТР-4, уже готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3.
 

Тэги:  завод малышева, бтр-4, порошенко, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.04 Экономика и промышленность На заводе имени Малышева планируют повысить заработную плату 08.07 Экономика и промышленность Завод Малышева выпустил третью партию танков «Оплот» 07.06 Экономика и промышленность На заводе имени Малышева - новый гендиректор (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове во время пуска тепла будут созданы аварийные коммунальные службы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 