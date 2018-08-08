08.08.2018 19:53

Завод Малышева начал сборку первого экспериментального корпуса БТР-4, – Порошенко (ВИДЕО)

Первый экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4 уже собирают на ГП «Завод имени Малышева» в Харькове.



// Facebook/petroporoshenko

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.



«Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины. В целом сварщики, слесари и инструментальщики завода должны соединить более 1700 деталей, из них более 400 – бронированных», – написал президент.



По его словам, в случае успешного прохождения испытаний завод получит разрешение на производство и сможет приступить к серийному выпуску корпусов бронетранспортеров.



Также ГП «Завод им. Малышева», который входит в Государственный концерн «Укроборонпром», кроме производства корпуса БТР-4, уже готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3.



