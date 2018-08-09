09.08.2018 12:34

В харьковской таможне рассказали, чем пополняли бюджет Украины

С начала года Харьковской таможней ГФС перечислено в Государственный бюджет Украины таможенных платежей на сумму более 6,7 миллиардов гривен.



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В июле текущего года таможней перечислено в Государственный бюджет Украины 1,15 миллиардов гривен, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2017 года и на 23% больше по сравнению с июнем 2018 года.



Основные бюджетообразующие товары с начала текущего года в разрезе товарных групп:



– котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части – уплачено налогов на сумму 800,7 млн грн;



– пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – 660 млн грн;



– масло моторное, уголь каменный – 636,4 млн грн;



– табак и промышленные заменители табака – 537,5 млн грн;



– минеральные удобрения – 524,7 млн грн.



Через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 19,4 млн тонн грузов, 1,2 миллиона транспортных средств и 2,8 миллиона граждан.



Сохраняется положительная динамика в направлении борьбы с таможенными правонарушениями.



Так, с начала года таможней заведено 1499 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 29,9 млн гривен, что на 701 дело больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В течение июля 2018-го принято 266 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 13,0 млн гривен, что на 98 дел больше по сравнению с июлем 2017 года.



За семь месяцев текущего года таможней рассмотрены 1156 дел о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму более 4 миллионов гривен.