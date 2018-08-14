14.08.2018 10:22

Местный бюджет пополнился на 900 миллионов за счет крупного бизнеса

Плательщики Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов за семь месяцев 2018 года заплатили в местный бюджет 900 млн грн.



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Это на 61 млн грн, или на 7,3 %, больше прошлогодних поступлений.



Основным источником поступлений в местный бюджет является налог на доходы физических лиц. С начала года фактически поступил 581 млн грн этого налога. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обеспечен прирост на 72 млн грн, или на 14,2 %.



Также с начала года в местный бюджет поступило 159,6 млн грн платы за землю; 83 млн грн налога на прибыль предприятий в части, которая платится в местный бюджет; 17 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.



В июле крупный бизнес уплатил в местный бюджет 141,7 млн грн платежей: 96,8 млн грн (налог на доходы физических лиц), 24 млн грн (плата за землю), 6,2 млн грн (налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и прочее).