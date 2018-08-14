14.08.2018 13:40

Харьковские танкостроители будут развивать газодобывающую отрасль Украины

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова и буровое управление "Укрбургаз" достигли договоренности относительно сотрудничества в области модернизации и ремонта бурового оборудования и транспортного оборудования отрасли, сообщается на официальной странице госпредприятия.



Харьковские танкостроители будут развивать газодобывающую отрасль Украины



Данная работа направлена на улучшение условий труда персонала, повышение скорости бурения недр и упрощения транспортировки бурового оборудования и его монтажа для проведения разведки новых скважин.

«Предприятие имеет опыт по проектированию и созданию транспортной техники для перевозки грузов общей массой более 100т. Продукция ГП «ХКБМ» имеет высокую надежность и ресурс работы, отвечает требованиям национальных и международных стандартов качества, предусмотренных как для военной так и гражданской продукции», - заявил директор ГП «ХКБМ» Алексей Бабич.

Производство нового и модернизация существующего бурового оборудования имеет целью увеличение добычи газа в Украине и обеспечения энергонезависимой страны.

«Стратегия развития топливно-энергетического комплекса в Украине предусматривает переход страны от импортера газа в его экспортеры уже к 2020 году. Ключевым элементом реализации стратегии является использование современного оборудования и оснащения. Продукция отечественных предприятий полностью соответствует мировым аналогам и имеет конкурентные преимущества по стоимости и эксплуатационным расходам», - отметил директор бурового управления «Украбургаз» Андрей Дубик:

Предполагается, что на период до 2020 года суммарная добыча газа в стране превысит 20млд м3 в год.