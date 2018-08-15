15.08.2018 10:50

Фермеров Харьковщины решили «обложить» налогом

Президент одобрил отнесение фермеров-ФЛП к плательщикам единого налога 4-й группы



фермер с органическими продуктами

По количеству единщиков и по объему уплаты ими единого налога Харьковская область вышла на второе место в Украине.

В ГУ ГФС в Харьковской области отмечают увеличение поступлений с аналогичным периодом прошлого года

От местных аграриев за январь-апрель 2018 года поступило 105,6 млн грн. единого налога, что на 26,2 млн грн больше, чем в прошлом году.

В ГУ ГФС области сообщили, что самой многочисленной плательщиков единого налога стала вторая группа - 48441 человек. На второе место вышла третья группа - 37456 физических и 1072 юридических лиц - 38528 плательщиков. Первую группу выбрали 14424 плательщиков. На четвертой группе - 1552 плательщиков.

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №6490-д, согласно которому семейные фермерские хозяйства отнесли к плательщикам единого налога 4-й группы. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний статут проекта закона — возвращен с подписью от президента.

Что это значит: Закон создает правовые, экономические и социальные предпосылки для легализации семейных фермерских хозяйств с приобретением статуса физического лица-предпринимателя — производителя сельскохозяйственной продукции.

Закон предусматривает отнесение таких фермерских хозяйств к плательщикам единого налога четвертой группы.

Проектом также предусмотрен льготный порядок уплаты единого социального взноса для всех членов фермерского хозяйства, в т.ч. его главы и установление уплаты налога на доходы физических лиц по арендной плате за земельные участки (паи) в местные бюджеты по местонахождению таких земельных участков.