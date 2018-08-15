Фермеров Харьковщины решили «обложить» налогом

Президент одобрил отнесение фермеров-ФЛП к плательщикам единого налога 4-й группы
По количеству единщиков и по объему уплаты ими единого налога Харьковская область вышла на второе место в Украине.
В ГУ ГФС в Харьковской области отмечают увеличение поступлений с аналогичным периодом прошлого года
От местных аграриев за январь-апрель 2018 года поступило 105,6 млн грн. единого налога, что на 26,2 млн грн больше, чем в прошлом году.
В ГУ ГФС области сообщили, что самой многочисленной плательщиков единого налога стала вторая группа - 48441 человек. На второе место вышла третья группа - 37456 физических и 1072 юридических лиц - 38528 плательщиков. Первую группу выбрали 14424 плательщиков. На четвертой группе - 1552 плательщиков.
Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №6490-д, согласно которому семейные фермерские хозяйства отнесли к плательщикам единого налога 4-й группы. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.
Последний статут проекта закона — возвращен с подписью от президента.
Что это значит: Закон создает правовые, экономические и социальные предпосылки для легализации семейных фермерских хозяйств с приобретением статуса физического лица-предпринимателя — производителя сельскохозяйственной продукции.
Хороший день, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Укране – в 2008 году.
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