15.08.2018 11:40

Харьковские железнодорожники сетуют на пассажиров и вандалов

Южная магистраль предупреждает граждан о необходимости соблюдать правила поведения на железной дороге



сфетофор, вынуждающий состав остановиться

По данным, опубликованным 14 августа пресс-центром Южной железной дороги за 7 месяцев 2018 зарегистрировано 37 случаев несанкционированного вмешательства в деятельность регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзализныця». Всего в результате действий посторонних лиц было задержано 89 поездов на 66 часов.

В частности, железнодорожники зафиксировали:

- 17 случаев хищения и повреждения элементов инфраструктуры с задержкой поездов более чем на 30 минут

- 3 случая перекрытия движения поездов посторонними лицами;

- 3 случая сообщение об установлении взрывных устройств на вокзалах;

- 7 случаев обнаружения взрывных устройств в подвижном составе или на объектах инфраструктуры;

- 3 случая наложения на путь посторонних предметов с наездом на них.

Железнодорожники Южной магистрали призывают граждан соблюдать правила поведения на железной дороге, быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы об обнаружении подозрительных предметов или пребывания и действия посторонних лиц на объектах железнодорожной инфраструктуры.