Харьковские железнодорожники сетуют на пассажиров и вандалов

Южная магистраль предупреждает граждан о необходимости соблюдать правила поведения на железной дороге
По данным, опубликованным 14 августа пресс-центром Южной железной дороги за 7 месяцев 2018 зарегистрировано 37 случаев несанкционированного вмешательства в деятельность регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзализныця». Всего в результате действий посторонних лиц было задержано 89 поездов на 66 часов.
В частности, железнодорожники зафиксировали:
- 17 случаев хищения и повреждения элементов инфраструктуры с задержкой поездов более чем на 30 минут
- 3 случая перекрытия движения поездов посторонними лицами;
- 3 случая сообщение об установлении взрывных устройств на вокзалах;
- 7 случаев обнаружения взрывных устройств в подвижном составе или на объектах инфраструктуры;
- 3 случая наложения на путь посторонних предметов с наездом на них.
Железнодорожники Южной магистрали призывают граждан соблюдать правила поведения на железной дороге, быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы об обнаружении подозрительных предметов или пребывания и действия посторонних лиц на объектах железнодорожной инфраструктуры.
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