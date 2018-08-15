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15.08.2018  11:40   

Харьковские железнодорожники сетуют на пассажиров и вандалов

Южная магистраль предупреждает граждан о необходимости соблюдать правила поведения на железной дороге


сфетофор, вынуждающий состав остановиться

По данным, опубликованным 14 августа пресс-центром Южной железной дороги за 7 месяцев 2018 зарегистрировано 37 случаев несанкционированного вмешательства в деятельность регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзализныця». Всего в результате действий посторонних лиц было задержано 89 поездов на 66 часов.

 

В частности, железнодорожники зафиксировали:

- 17 случаев хищения и повреждения элементов инфраструктуры с задержкой поездов более чем на 30 минут

- 3 случая перекрытия движения поездов посторонними лицами;

- 3 случая сообщение об установлении взрывных устройств на вокзалах;

- 7 случаев обнаружения взрывных устройств в подвижном составе или на объектах инфраструктуры;

- 3 случая наложения на путь посторонних предметов с наездом на них.

Железнодорожники Южной магистрали призывают граждан соблюдать правила поведения на железной дороге, быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы об обнаружении подозрительных предметов или пребывания и действия посторонних лиц на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Тэги:  вандалы, пути, южд, харьков, правила, остановка поезда
 
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