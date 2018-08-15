15.08.2018 12:04

Налоговики взымают долги по ЕСВ

За семь месяцев текущего года в бюджет обеспечено поступление более 75 млн грн.



deswork.net

Деньги поступили в счет погашения задолженности по ЕСВ.



Таковы результаты работы подразделений погашения долга ГФС в Харьковской области за текущий год.



К слову, недавно вопрос повышения результативности взыскания недоимок с плательщиков ЕСВ обсуждался на совместном совещании Главного управления ГФС в Харьковской области с Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Харьковской области и Главным территориальным управлением юстиции.