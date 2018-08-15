Налоговики взымают долги по ЕСВ

За семь месяцев текущего года в бюджет обеспечено поступление более 75 млн грн.
Деньги поступили в счет погашения задолженности по ЕСВ.
Таковы результаты работы подразделений погашения долга ГФС в Харьковской области за текущий год.
К слову, недавно вопрос повышения результативности взыскания недоимок с плательщиков ЕСВ обсуждался на совместном совещании Главного управления ГФС в Харьковской области с Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Харьковской области и Главным территориальным управлением юстиции.
Хороший день, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Укране – в 2008 году.
влажн.:
давл.:
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