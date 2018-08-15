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15.08.2018  12:04   

Налоговики взымают долги по ЕСВ

За семь месяцев текущего года в бюджет обеспечено поступление более 75 млн грн.


deswork.net

Деньги поступили в счет погашения задолженности по ЕСВ.

Таковы результаты работы подразделений погашения долга ГФС в Харьковской области за текущий год.

К слову, недавно вопрос повышения результативности взыскания недоимок с плательщиков ЕСВ обсуждался на совместном совещании Главного управления ГФС в Харьковской области с Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Харьковской области и Главным территориальным управлением юстиции.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налоги, гфс, есв, харьков
 
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