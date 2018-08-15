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15.08.2018  13:50   

Укртелеком кардинально меняет подход по борьбе с кражами телефонного кабеля

В Харькове сотрудники Основянского отдела полиции задержали рецидивиста за серию краж телефонного кабеля. Полицейские доказали причастность подозреваемого к 17 фактов совершения преступлений. Сумма нанесенного материального ущерба составляет свыше 80 тыс. Грн.


кража телефонного кабеля

Учитывая этот и подобные эпизоды по Украине оператор фиксированной связи ПАО "Укртелеком" начал пилотный проект по внедрению конвергентных услуг, объединяющих сети фиксированной и мобильной связи, для восстановления услуг телефонии после хищения кабеля.

"Желтые Воды - один из городов, наиболее пострадавших от хищения телекоммуникационного кабеля. К сожалению, неоднократные ремонтные работы уже не решают проблемы, поскольку новый кабель вновь вырезают и тысячи абонентов остаются без связи", - отмечают в компании.

Для пилотного проекта используются сети фиксированной связи "Укртелекома" и мобильного оператора "ТриМоб" (дочерняя компания "Укртелекома").

Как отмечает оператор, у абонентов сохраняется их номер телефона, порядок набора других номеров. При этом им на выбор доступен ряд тарифных планов на фиксированную телефонию: абонент получает звонки и звонит со своего городского номера, пользуясь тарифам городской телефонии.

"Единственное, что меняется, - это стационарный телефонный аппарат, в котором будет сим-карта оператора "ТриМоб". Новый аппарат предоставляется в аренду за 1 грн/месс. по соглашению как физическим, так и юридическим абонентам", - подчеркивают в компании..

Пилотный проект внедряется в трех населенных пунктах Днепропетровской области - Желтые Воды, где он уже стартовал, а также Марганец и Синельниково.

В случае положительных результатов реализовывать конвергентные решения можно будет реализовано в Харькова, страдающего от хищения телефонного кабеля, отмечают в компании.

Тэги:  кабель, кража, телеком, харьков, мобильный. замена, стационарный
 
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