Харьковские «теплые кредиты» набирают популярность

Городская программа повышения энергоэффективности и энергосбережения «30/70» работает в Харькове.
Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, по условиям программы, жители оплачивают 30% расходов, направленных на мероприятия по повышению энергоэффективности многоквартирного дома, а 70% покрываются за счет средств городского бюджета.
Это значит, что можно провести работы по утеплению наружных стен, цоколей зданий, мест общего пользования, трубопроводов, чердаков и подвалов, а также по замене окон, дверей и модернизации системы отопления.
Сейчас работы в рамках программы выполняются в жилых домах на пр. Науки, 69, в пер. Титаренковском, 24, на ул. Луи Пастера, 179.
Кроме того, еще более десяти заявок находятся на рассмотрении и будут взяты в работу в ближайшее время.
«Все больше харьковчан подключаются к программе энергоэффективности «30/70».
Энергомодернизация жилья позволит меньше платить за коммунальные услуги и сэкономить от 40% до 70% средств.
Это возможность повысить энергоэффективность своего дома и сделать его комфортным», - отметили в департаменте.
Напомним, что для участия в городской программе энергоэффективности необходимо оставить заявку на сайте этой программы.
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