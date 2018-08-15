15.08.2018 17:46

Харьковские «теплые кредиты» набирают популярность

Городская программа повышения энергоэффективности и энергосбережения «30/70» работает в Харькове.



sq.com.ua

Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, по условиям программы, жители оплачивают 30% расходов, направленных на мероприятия по повышению энергоэффективности многоквартирного дома, а 70% покрываются за счет средств городского бюджета.

Это значит, что можно провести работы по утеплению наружных стен, цоколей зданий, мест общего пользования, трубопроводов, чердаков и подвалов, а также по замене окон, дверей и модернизации системы отопления.



Сейчас работы в рамках программы выполняются в жилых домах на пр. Науки, 69, в пер. Титаренковском, 24, на ул. Луи Пастера, 179.

Кроме того, еще более десяти заявок находятся на рассмотрении и будут взяты в работу в ближайшее время.



«Все больше харьковчан подключаются к программе энергоэффективности «30/70».

Энергомодернизация жилья позволит меньше платить за коммунальные услуги и сэкономить от 40% до 70% средств.

Это возможность повысить энергоэффективность своего дома и сделать его комфортным», - отметили в департаменте.



Напомним, что для участия в городской программе энергоэффективности необходимо оставить заявку на сайте этой программы.