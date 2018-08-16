16.08.2018 11:10

Служба вагонного хозяйства Южной магистрали отстояла звание лучшей

Служба вагонного хозяйства филиала «Южная железная дорога» стала победителем отраслевого конкурса на лучший обособленное подразделение ПАО «Укрзализныця» по вопросам охраны труда.



участники конкурса ЮЖД

Стоит отметить, что вагонная служба Южной магистрали уже второй год подряд удерживает первенство в этом мероприятии, а 2016 заняла второе место пьедестала победителей.

Кроме того, в соревнованиях среди производственных подразделений III место занял коллектив Харьковского мостостроительного поезда и Лозовская дистанция пути.

По результатам конкурса на создание лучшего учебного видеофильма по вопросам охраны труда, уступив одесским коллегам, второе место занял коллектив электровозного депо Харьков-Главное, а третье - локомотивного депо Лозовая регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзализныця».