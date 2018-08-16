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16.08.2018  12:41   

Фермеров Харьковщины тревожит, что спекшаяся уже в земле картошка существенно увеличит потери урожая

Больше всего на картофельные поля в Восточной Украине в этом году повлияла засуха, но только в тех хозяйствах, которые не используют орошение.


фото agroday.com.ua

Температура на почве харьковщины в жаркие периоды достигала 60 ° С, поэтому еще в июне развитие клубней прекратилось, часть будущего урожая просто спеклась в земле.

Однако окончательные выводы относительно будущего урожайности эксперты и участники рынка давать не берутся. Оценить потенциал харьковского урожая удастся не ранее конца сентября, когда профессиональные производители соберут основные площади.

В общем, харьковские фермеры сейчас констатируют относительно удовлетворительное состояние товарности будущего урожая. Хотя клубней сформировалось меньше. Стоимость картофеля на оптовых рынках,  в том числе и на «1-м километре» остается примерно на прошлогоднем уровне - 3,5-4,5 грн / кг.

Оксана Руженкова, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля, ожидает, что массово собирать картошку отечественные производители начнут через месяц-полтора - несколько позже, чем обычно. Сначала на рынке будут пытаться сбыть проблемный картофель (например, пораженную фузариозом), ее в этом году много. А это угроза для перекупщиков, ведь «больные» клубни храниться недолго.

Далее на рынок выйдет более качественный урожай. И те, кто его будет уже могут рассчитывать на удовлетворительную цену, говорит Руженкова.

Она также добавляет, что в целом коммерческое производство картофеля в Украине постоянно сокращается. Многие картофелеводов идет из этого бизнеса, ведь цены не вдохновляют на дальнейшее производство.

Тэги:  картофель, засуха, товарный вид, харьков, цена, потери
 
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