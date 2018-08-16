На Харьковщине увеличивается деловая активность бизнесменов

Все большее количество харьковчан выходят «из тени» в легальный бизнес – констатирует на своей странице Главное управление ДФС в Харьковской области
Главное управление ДФС в Харьковской области сообщает, что по состоянию на 01.08.2018 на учете в территориальных органах ДФС в Харьковской области находится 228 832 налогоплательщика. Это на 3,5% больше по сравнению с числом СХД зарегистрированных по состоянию на 01.08.2017.
Из общего количества субъектов хозяйствования 85484 - юридические лица, 143 348 - физические лица. Юридических лиц за год стало больше на 3,8%, физических лиц - на 3,3%.
Следует отметить, что наблюдается уменьшение количества приостановленных СХД. Так за 7 месяцев 2018 закрыли свой бизнес 7909 налогоплательщиков. Это на 69,19% меньше чем за соответствующий период прошлого года.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
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