16.08.2018 12:51

На Харьковщине увеличивается деловая активность бизнесменов

Все большее количество харьковчан выходят «из тени» в легальный бизнес – констатирует на своей странице Главное управление ДФС в Харьковской области



На Харьковщине увеличивается деловая активность бизнесменов



Главное управление ДФС в Харьковской области сообщает, что по состоянию на 01.08.2018 на учете в территориальных органах ДФС в Харьковской области находится 228 832 налогоплательщика. Это на 3,5% больше по сравнению с числом СХД зарегистрированных по состоянию на 01.08.2017.

Из общего количества субъектов хозяйствования 85484 - юридические лица, 143 348 - физические лица. Юридических лиц за год стало больше на 3,8%, физических лиц - на 3,3%.

Следует отметить, что наблюдается уменьшение количества приостановленных СХД. Так за 7 месяцев 2018 закрыли свой бизнес 7909 налогоплательщиков. Это на 69,19% меньше чем за соответствующий период прошлого года.