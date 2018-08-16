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16.08.2018  15:27   

Международный проект провел тренинг для харьковских контролеров молока

На Харьковщине для специалистов Госпродпотребслужбы состоялся тренинг по применению «лучших практик» по производству безопасных молочных продуктов


Международный проект провел тренинг для харьковских контролеров молока

В первой половине августа  швейцарско-украинский проект по безопасности молока провел тренинг для инспекторов Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области для повышения осведомленности о важности применения «лучших практик» для производства безопасных молочных продуктов и применения современного подхода инспекции на всех этапах молочной цепи. 20 государственных инспекторов Главного управления приняли участие в тренинге.

Участники во время обучения обновили знания по аспектам использования лучших практик, используемых для производства безопасного молока и повысили осведомленность об изменениях в системе контроля за безопасностью пищевых продуктов. Также специалисты Госпродпотребслужбы практически на молочно-товарной ферме и молокоперерабатывающих заводах отработали полученные теоретические знания.

Теоретическая часть тренинга была посвящена программе управления здоровьем стада и программе контроля маститов, правильного хранения и использования ветеринарных препаратов, антимикробной резистентности, улучшении производственных процессов на ферме для достижения низких уровней общей бактериальной загрязненности; идентификации животных, внедрении мер биологической безопасности на фермах. Также тренеры и консультанты проекта рассказали участникам об изменениях в системе государственного контроля, о новых подходах и перечне вопросов для инспектирования и о принципах прослеживаемости при производстве молочных продуктов.

На следующий день группа посетила молокоперерабатывающее предприятие ПАО «Купянский молочноконсервный комбинат», где на практике специалисты Госпродпотребслужбы отработали использования перечней вопросов для инспектирования молокоперерабатывающего предприятия и оценили систему прослеживаемости. Следующий этап тренинга предусматривал посещение молочно-товарной фермы с целью оценки поставщика молока на молочно-консервный комбинат.

Во время третьего дня обучения участники обсудили результаты инспекции молокоперерабатывающего предприятия и поставщика молока, практически отработали оценку системы прослеживания, а во время последнего дня тренинга подготовленный Проектом тренер из Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Ситников Валерий, который принимал участие в учебной поездке в Швейцарию, представил специалистам территориальных управлений и отделов особенности системы риск-ориентированного контроля и инспектирования молочных ферм и молокоперерабатывающих предприятий в Швейцарии. Координатор 1-го и 2-го компонента Виктория Лец рассказала о том, зачем нужен и как будет происходить контроль за введением в оборот сырого молока в пилотных областях (Винницкая, Николаевская, Полтавская, Харьковская) в рамках Программы контроля сырого молока, разрабатывается Проект совместно с стейкхолдерами и Госпродпотребслужбой.

По результатам участия в тренинге государственные инспекторы получили соответствующие сертификаты.

 

Следующие подобные тренинги в ближайшее время состоятся в других пилотных областях Проекта: Полтавской, Николаевской, Винницкой областях.

Тэги:  молоко, харьков, контроль, госпродпотребслужба, междункродный проект
 
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