Международный проект провел тренинг для харьковских контролеров молока

16.08.2018 15:27

На Харьковщине для специалистов Госпродпотребслужбы состоялся тренинг по применению «лучших практик» по производству безопасных молочных продуктов

В первой половине августа швейцарско-украинский проект по безопасности молока провел тренинг для инспекторов Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области для повышения осведомленности о важности применения «лучших практик» для производства безопасных молочных продуктов и применения современного подхода инспекции на всех этапах молочной цепи. 20 государственных инспекторов Главного управления приняли участие в тренинге.

Участники во время обучения обновили знания по аспектам использования лучших практик, используемых для производства безопасного молока и повысили осведомленность об изменениях в системе контроля за безопасностью пищевых продуктов. Также специалисты Госпродпотребслужбы практически на молочно-товарной ферме и молокоперерабатывающих заводах отработали полученные теоретические знания.

Теоретическая часть тренинга была посвящена программе управления здоровьем стада и программе контроля маститов, правильного хранения и использования ветеринарных препаратов, антимикробной резистентности, улучшении производственных процессов на ферме для достижения низких уровней общей бактериальной загрязненности; идентификации животных, внедрении мер биологической безопасности на фермах. Также тренеры и консультанты проекта рассказали участникам об изменениях в системе государственного контроля, о новых подходах и перечне вопросов для инспектирования и о принципах прослеживаемости при производстве молочных продуктов.

На следующий день группа посетила молокоперерабатывающее предприятие ПАО «Купянский молочноконсервный комбинат», где на практике специалисты Госпродпотребслужбы отработали использования перечней вопросов для инспектирования молокоперерабатывающего предприятия и оценили систему прослеживаемости. Следующий этап тренинга предусматривал посещение молочно-товарной фермы с целью оценки поставщика молока на молочно-консервный комбинат.

Во время третьего дня обучения участники обсудили результаты инспекции молокоперерабатывающего предприятия и поставщика молока, практически отработали оценку системы прослеживания, а во время последнего дня тренинга подготовленный Проектом тренер из Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Ситников Валерий, который принимал участие в учебной поездке в Швейцарию, представил специалистам территориальных управлений и отделов особенности системы риск-ориентированного контроля и инспектирования молочных ферм и молокоперерабатывающих предприятий в Швейцарии. Координатор 1-го и 2-го компонента Виктория Лец рассказала о том, зачем нужен и как будет происходить контроль за введением в оборот сырого молока в пилотных областях (Винницкая, Николаевская, Полтавская, Харьковская) в рамках Программы контроля сырого молока, разрабатывается Проект совместно с стейкхолдерами и Госпродпотребслужбой.

По результатам участия в тренинге государственные инспекторы получили соответствующие сертификаты.

Следующие подобные тренинги в ближайшее время состоятся в других пилотных областях Проекта: Полтавской, Николаевской, Винницкой областях.