В течение июля-августа Южная железная дорога перевезла почти 500 тыс. Тонн зерна нового урожая

Погрузки зерна нового урожая на станциях регионального филиала «Южная железная дорога» ОАО «Укрзализныця» началось 6 июля. По состоянию на 15 августа нагружено 7395 вагонов, или 499 тыс. 293 тонны. Среднесуточная нагрузка составляет 12 тыс. 178 тонн.
Для обеспечения бесперебойной транспортировки урожая сельскохозяйственной продукции 2018 железнодорожники Южной магистрали провели комиссионные осмотры состояния подъездных путей, весового хозяйства, элеваторов, хлебоприемных пунктов, комбинатов хлебопродуктов, комбикормовых заводов, предприятий, осуществляющих погрузку и выгрузку зерна.
Как прогнозируют маркетологи, при благоприятных условиях нагрузки урожая-2018 дирекциями регионального филиала «Южная железная дорога» ОАО «Укрзализныця» могут достичь 8 млн тонн.
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