Главная Новости Экономика и промышленность В строительной компании Харькова нелегально работали 38 сотрудников
17.08.2018  11:08   

В строительной компании Харькова нелегально работали 38 сотрудников

Харьковскому предпринимателю за этот факт грозит штраф, превыщающий четыре миллиона


В строительной компании Харькова нелегально работали 38 сотрудников

Об этом сообщает пресс-служба облуправления Гоструда на официальной странице 16 августа.

Нарушения в работе строительной компании комиссия выявила в ходе проверки. По словам инспекторов, к выполнению должностных обязанностей были допущены 38 неоформленных сотрудников. За подобное нарушение владельцу предприятия грозит штраф в размере 4,2 миллиона гривен.

Тэги:  штраф, строительная, нелегальное, трудоустройство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.07 Власть В Раде предлагают предусмотреть компенсацию пассажирам в случае задержки рейса свыше 3 часов 19.06 Власть «Расплата»: Суд обязал владелицу бультерьера, что выложила в сеть видео с убийством котенка, оплатить штраф 23.04 Власть Харьковская «рыбная» фирма заплатит более 300 тысяч за срыв проверки
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел выездной прием на "Турбоатоме"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 