В строительной компании Харькова нелегально работали 38 сотрудников

Харьковскому предпринимателю за этот факт грозит штраф, превыщающий четыре миллиона
Об этом сообщает пресс-служба облуправления Гоструда на официальной странице 16 августа.
Нарушения в работе строительной компании комиссия выявила в ходе проверки. По словам инспекторов, к выполнению должностных обязанностей были допущены 38 неоформленных сотрудников. За подобное нарушение владельцу предприятия грозит штраф в размере 4,2 миллиона гривен.
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