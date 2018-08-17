17.08.2018 11:08

В строительной компании Харькова нелегально работали 38 сотрудников

Харьковскому предпринимателю за этот факт грозит штраф, превыщающий четыре миллиона



В строительной компании Харькова нелегально работали 38 сотрудников



Об этом сообщает пресс-служба облуправления Гоструда на официальной странице 16 августа.

Нарушения в работе строительной компании комиссия выявила в ходе проверки. По словам инспекторов, к выполнению должностных обязанностей были допущены 38 неоформленных сотрудников. За подобное нарушение владельцу предприятия грозит штраф в размере 4,2 миллиона гривен.