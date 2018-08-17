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17.08.2018  14:30   

Предпринимателям и промышленникам Харьковщины вернули более миллиарда НДС

В январе-июле 2018 года в Харьковской области на счета плательщиков возмещен налог на добавленную стоимость из Государственного бюджета Украины в размере 1072,9 млн грн.


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По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 98% заявленных к возврату сумм НДС.

Налог возмещен без нарушения сроков, предусмотренных законодательством, сообщили ГУ ГФС в Харьковской области.

Кроме того в фискальном ведомстве отметили, что за аналогичный период прошлого года плательщикам было возвращено 747,6 млн.грн. То есть в этом году сумма возмещенного плательщикам НДС увеличилась на 30,4% или на 325,3 млн грн.

Согласно нормам Налогового кодекса Украины право на получение бюджетного возмещения имеет плательщик НДС, принявший решение о возврате суммы бюджетного возмещения и подает соответствующему контролирующему органу налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которая отражается в налоговой декларации.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налоги, харьков, гфс, ндс
 
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