17.08.2018 14:30

Предпринимателям и промышленникам Харьковщины вернули более миллиарда НДС

В январе-июле 2018 года в Харьковской области на счета плательщиков возмещен налог на добавленную стоимость из Государственного бюджета Украины в размере 1072,9 млн грн.



agravery.com

По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 98% заявленных к возврату сумм НДС.

Налог возмещен без нарушения сроков, предусмотренных законодательством, сообщили ГУ ГФС в Харьковской области.

Кроме того в фискальном ведомстве отметили, что за аналогичный период прошлого года плательщикам было возвращено 747,6 млн.грн. То есть в этом году сумма возмещенного плательщикам НДС увеличилась на 30,4% или на 325,3 млн грн.



Согласно нормам Налогового кодекса Украины право на получение бюджетного возмещения имеет плательщик НДС, принявший решение о возврате суммы бюджетного возмещения и подает соответствующему контролирующему органу налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которая отражается в налоговой декларации.