Предпринимателям и промышленникам Харьковщины вернули более миллиарда НДС

В январе-июле 2018 года в Харьковской области на счета плательщиков возмещен налог на добавленную стоимость из Государственного бюджета Украины в размере 1072,9 млн грн.
По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 98% заявленных к возврату сумм НДС.
Налог возмещен без нарушения сроков, предусмотренных законодательством, сообщили ГУ ГФС в Харьковской области.
Кроме того в фискальном ведомстве отметили, что за аналогичный период прошлого года плательщикам было возвращено 747,6 млн.грн. То есть в этом году сумма возмещенного плательщикам НДС увеличилась на 30,4% или на 325,3 млн грн.
Согласно нормам Налогового кодекса Украины право на получение бюджетного возмещения имеет плательщик НДС, принявший решение о возврате суммы бюджетного возмещения и подает соответствующему контролирующему органу налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которая отражается в налоговой декларации.
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