17.08.2018 15:50

Харьковское отделение Фонда госимущества Украины заявило о своих планах на август и до конца года

Желающие приобрести у государства объекты малой приватизации смогут выбирать из 750 тысяч различных объектов. Первый на очереди «Укрпапирпром»



Харьковское отделение Фонда госимущества Украины заявило о своих планах на август и до конца года



Фонд объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации. Стартовая стоимость почти 70 000 000 гривен. Вся необходимая информация о лотах доступна в системе «Прозоро.Продажи» и каждый желающий может ознакомиться, как с уже выставленными на продажу объектами так и с теми, которые загружены в базу данных.

До конца года будет выставлен на продажу еще 750 объектов малой приватизации.

Первым лотом малой приватизации будет подержанный пакет акций акционерного общества «Укрпапирпром» со стартовой ценой 12,3 миллиона гривен. Первый аукцион состоится 30 августа