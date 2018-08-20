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20.08.2018  10:40   

Официальный комментарий Минэкономики Украины по поводу уровня инфляции в конце лета 2018

Окончательные цены в июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем в 0,7 %. С начала года цены увеличились на 3,6 % - сообщается на официальной странице ведомства.


потребительская корзина

Но инфляция значительно замедлилась. Например, последний год инфляции был на уровне + 8,2 %.

Кроме того, как и ожидалось, благодаря возросшему сезонному предложению, ощутимо подешевели  сельскохозяйственные продукты и пищевые продукты животного происхождения. Цены на продукты и безалкогольные напитки за последний месяц снизились 1,9 %. Больше всего подешевели овощи-12,4 %. фрукты-11,1 % и яйца - на 7,6 %.

Тэги:  продукты, корзина, харьков, минэкономики, комментарий, индекс
 
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