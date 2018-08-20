Официальный комментарий Минэкономики Украины по поводу уровня инфляции в конце лета 2018

Окончательные цены в июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем в 0,7 %. С начала года цены увеличились на 3,6 % - сообщается на официальной странице ведомства.
Но инфляция значительно замедлилась. Например, последний год инфляции был на уровне + 8,2 %.
Кроме того, как и ожидалось, благодаря возросшему сезонному предложению, ощутимо подешевели сельскохозяйственные продукты и пищевые продукты животного происхождения. Цены на продукты и безалкогольные напитки за последний месяц снизились 1,9 %. Больше всего подешевели овощи-12,4 %. фрукты-11,1 % и яйца - на 7,6 %.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: