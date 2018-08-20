Харьковская региональная ДФС сегодня напомнила, что физические лица - фермеры могут стать плательщиками единого налога

20 августа со своей официальной страницы Главное управление ДФС в Харьковской области сообщило, что 15.08.2018 вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств» (далее - Закон № 2497-VIII).
Законом № 2497-VIII, в частности, внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, согласно которым физические лица, организовавшие фермерское хозяйство, смогут зарегистрироваться физическими лицами - предпринимателями плательщиками единого налога четвертой группы при условии выполнения совокупности требований определенных п. 291.4 ст. 291 Кодекса:
Вместе с тем Законом № 2497-VIII внесены изменения в Закон Украины от 24 июня 2004 года № 1877-IV «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», которым, в частности предусмотрен льготный порядок уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для членов / председателя семейного фермерского хозяйства в течение 10 лет за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины.
Кроме того, определено, что налог на доходы физических лиц с доходов за сдачу физическими лицами в аренду (субаренду, эмфитевзис) земельных участков, земельных долей (паев), выделенных либо не выделенных в натуре (на местности), уплачивается налоговым агентом в соответствующий бюджет по местонахождению таких объектов аренды (субаренды, эмфитевзиса).
Справка: Закон № 2497-VIII опубликовано 14.08.2018 в газете «Голос Украины» № 150.
С обновленной редакцией текста Кодекса Вы можете ознакомиться воспользовавшись разделом «Нормативные и информационные документы» Общедоступного информационно-справочного ресурса (http://zir.sfs.gov.ua).
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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