20.08.2018 11:35

Харьковская региональная ДФС сегодня напомнила, что физические лица - фермеры могут стать плательщиками единого налога

20 августа со своей официальной страницы Главное управление ДФС в Харьковской области сообщило, что 15.08.2018 вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств» (далее - Закон № 2497-VIII).



Харьковская региональная ДФС сегодня напомнила, что физические лица - фермеры могут стать плательщиками единого налога



Законом № 2497-VIII, в частности, внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, согласно которым физические лица, организовавшие фермерское хозяйство, смогут зарегистрироваться физическими лицами - предпринимателями плательщиками единого налога четвертой группы при условии выполнения совокупности требований определенных п. 291.4 ст. 291 Кодекса:

осуществлять исключительно выращивание, откорм сельскохозяйственной продукции, сбор, отлов, переработку такой самостоятельно выращенной или откормленной продукции и ее продажу;

вести хозяйственную деятельность (кроме поставок) по месту налогового адреса;

не использовать труд наемных лиц;

членами фермерского хозяйства такого физического лица является лишь члены его семьи в определении части второй ст. 3 Семейного кодекса Украины от 10 января 2002 № 2947-III с изменениями и дополнениями

площадь сельскохозяйственных угодий и / или земель водного фонда в собственности и / или пользовании членов фермерского хозяйства составляет не менее двух гектаров, но не более 20 гектаров.

Вместе с тем Законом № 2497-VIII внесены изменения в Закон Украины от 24 июня 2004 года № 1877-IV «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», которым, в частности предусмотрен льготный порядок уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для членов / председателя семейного фермерского хозяйства в течение 10 лет за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины.

Кроме того, определено, что налог на доходы физических лиц с доходов за сдачу физическими лицами в аренду (субаренду, эмфитевзис) земельных участков, земельных долей (паев), выделенных либо не выделенных в натуре (на местности), уплачивается налоговым агентом в соответствующий бюджет по местонахождению таких объектов аренды (субаренды, эмфитевзиса).

Справка: Закон № 2497-VIII опубликовано 14.08.2018 в газете «Голос Украины» № 150.

С обновленной редакцией текста Кодекса Вы можете ознакомиться воспользовавшись разделом «Нормативные и информационные документы» Общедоступного информационно-справочного ресурса (http://zir.sfs.gov.ua).